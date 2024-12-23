ضبط شحنة معدات طبية إسرائيلية في ميناء طرابلس

أعلنت مصلحة الجمارك، “عن ضبط شحنة معدات طبية إسرائيلية في ميناء العاصمة طرابلس”.

وبحسب الجمارك، “تمكن أعضاء وحدة تحري ميناء طرابلس البحري التابعين لقسم مكافحة التهريب والمخدرات طرابلس، التابع للإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك، بالتعاون مع رئيس مركز جمرك ميناء طرابلس البحري، من ضبط شحنة من الطرود تحتوي على معدات طبية إسرائيلية المنشأ”.

ووفق بيان صادر عن المصلحة: “بعد تفتيشها والإفراج عنها لصالح إحدى الشركات المحلية المتخصصة والمسماة (ش . م . ع) حيث تم إحالتها إلى مقر القسم وتشكيل لجنة لتفتيشها بدقة ليتضح فعلاً وجود عدد ثلاثة صناديق مكتوب عليها باللغة الإنجليزية (Made in Israel)، وبهذا تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص وإحالة ملف القضية إلي النيابة العامة من حيث الإختصاص”.

وقال البيان: “تعكس هذا الجهود المثمرة والتعاون المشترك يقظة رجال الجمارك وحرصهم على تطبيق القانون وتعزيز الاستقرار في البلاد”.

#مكافحة_التهريب_بالمرصاد ضبط معدات طبية إسرائيلية المنشأ الخميس19 ديسمبر 2024م تمكن أعضاء وحدة تحري ميناء طرابلس… تم النشر بواسطة ‏صحيفة صدى الجمارك الليبية Libyan customs newspaper‏ في الأحد، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤