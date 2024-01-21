ضبط شحنة مكونة من 8 ملايين قرص مخدر في ميناء بنغازي

ضبطت السلطات المعنية في مركز جمرك بنغازي ما يقرب من ثمانية ملايين وستة آلاف وأربعمائة قرص يحتوي على مادة (بريجابالين) التي تُسبِّب الإدمان.

وذكر مكتب النائب العام في بلاغ، أن ضبط هذه الكمية تم بناءً على معلومات ساقها مأمور الضبط القضائي، في مركز جمرك ميناء بنغازي البحري، حول واقعة دَسِّ كمية من المؤثرات العقلية في حاوية، وصلت في وقت سابق، إلى ميناء بنغازي البحري على متن إحدى السفن المخصصة لنقل البضائع من جمهورية الهند.

وعقب ضبط المواد الممنوعة قانونا طلب المحقق المضي في إجراءات التحقيق الابتدائي بجريمة إدخال مؤثرات عقلية إلى داخل البلاد.