ضبط شخصين انتحلا «صفة أمن» للاستيلاء على أموال المواطنين في بنغازي

تمكنت عناصر قسم البحث الجنائي، بمديرية أمن بنغازي، من ضبط شخصين من الخارجين عن القانون بعدما انتحلا صفة رجال أمن وقاما بسلب مركبة مواطن ومبلغ مالي وآلات تصوير.

وذكرت مديرية أمن بنغازي في بيان لها أمس الخميس، إنه تنفيذا لتعليمات مدير أمن بنغازي لواء أحمد الشامخ، القاضية بضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، تمت الاستجابة لشكوى مواطن ضد شخصين على متن مركبة آلية نوع نيسان صني اللون بني قاما باستيقافه وأخبروه بأنهم يتبعون البحث الجنائي وأن مركبته الآلية نوع “بي إم دبليو” مطلوبة لدى النيابة العامة على ذمة قضية.

ووفقا للشاكي، قام المتهمان أخذ مركبته وقاموا بركنها بشارع جمال عبد الناصر، واستولوا منه على عدد (2) آلة تصوير كانت موجودة بالمركبة، وأخطروه باللقاء في النيابة العامة وبعد يومين بالتحديد إتصل به أحد الجناة وطلب منه مبلغ مالي مقابل الإفراج عن مركبته، وآلات التصوير، قائلا إن النيابة العامة هي من طلبت المبلغ.

وبحسب بيان المديرية، على الفور أصدر رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي المقدم خالد الرابحي، تعليماته بالبحث والتحري، خرجت دورية أمينة رفقة الشاكي لإعداد كمين للجناة حيث تم مشاهدة مركبة الشاكي، في حيازة المشكو فيهم وتم إعداد كمين محكم لهم بإحدى محلات بيع الهواتف المحمولة بشارع جمال عبد الناصر.

ونجحت القوة الأمنية في ضبط المتهمين وبحوزتهم المبلغ المالي الذي تم أخذه من الشاكي (2000) دينار وضبط بحوزتهم قطعة من مخدر الحشيش، وأقراص من حبوب الهلوسة.

وبالانتقال إلى القسم والتحقيق معهم تبين أن الأول يدعى ع.ع.م من مواليد 1989م، والثاني يدعى ع.م.ع من مواليد 1978م، واعترفا بما نسب إليهما وأحيلا إلى النيابة العامة.

وفي ذات السياق، ألقى مركز شرطة سيدي خليفة القبض على شخص من مُتعاطي حبوب الهلوسة قام بالإعتداء على والدته وإتلاف أثاث المنزل.

وذكرت مديرية أمن بنغازي، أنه وتنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ بضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وإستجابةً لشكوى مواطنة ضد إبنها، حيث أفادت في شكواها بأن إبنها يتعاطى المخدرات ويتلفظ بألفاظ مُخلة وقام بإتلاف أثاث المنزل.

ووفق المديرية، على الفور أصدر رئيس مركز شرطة سيدي خليفة عقيد ربيع الورفلي تعليماته بضبط الشخص المطلوب حيث تم إنتقال أعضاء التحريات رفقة الشاكية وعند وصول أعضاء التحريات شاهدوا المشكو فيه وهوا في حالة غير طبيعية وتم التعامل معه وضبطه وإيداعه بالحجز القانوني للمركز إلى حين عرضه على النيابة العامة.