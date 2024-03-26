ضبط شخصين ضمن تشكيل عصابي يمتهن تهريب المخدرات من خارج ليبيا

أعلن جهاز دعم الاستقرار، مساء الثلاثاء، ضبط شخصين ضمن تشكيل عصابي يمتهن تهريب المخدرات من خارج البلاد.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بجهاز دعم الاستقرار، تمكنت في كمين محكم، من ضبط شخصين ليبيي الجنسية متهمين بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالعاصمة#طرابلس، حيث تم ضبط بحوزتهما كمية تقدر بما يقرب من 2 كيلوجرام من مخدر الهيروين الخام و300 جرام من مخدر الكوكايين الخام.

ومن خلال الاستدلال، تبين أن الشخصان المضبوطان ينتميان إلى تشكيل عصابي يمتهن تهريب المخدرات من دولتي مصر وتركيا إلى ليبيا.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المضبوطان إلى النيابة العامة للتصرف.

تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار، في كمين محكم، من ضبط شخصين ليبيي الجنسية للاتجار بالمخدرات… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الثلاثاء، ٢٦ مارس ٢٠٢٤