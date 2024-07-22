ضبط شخص سرق والده بالتعاون مع صديقه!

ضبطت مديرية أمن بنغازي، “شخص وصديقه قاما بسرقة شفرة الهاتف المحمول وبطاقة خدمات مصرفية من والد الأول وسحبا مبلغ 5200 دينار”.

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان لها: “إن العملية جاءت استجابةً لشكوى مواطن لدى مركز “شرطة رأس اعبيدة”، ضد ابنه كونه قام بسرقة الشفرة الخاصة به، والتي يستخدمها في المعاملات المصرفية وكذلك بطاقة الموبي كاش وقام بتحويل مبلغ وقدره 5200 من حسابه إلى حساب آخر”.

وبحسب البيان، “أصدر رئيس المركز تعليماته بالبحث والتحري، وضبط الشخص المطلوب حيث تمكن أعضاء التحريات من الحصول على معلومات تفيد بأن المشكو فيه متواجد بمصيف الجوهرة، وانتقل أعضاء التحريات للمكان وتمكنوا من ضبط الشخص المطلوب وشخص آخر كان برفقته والانتقال بهم إلى المركز”.

وأضافت المديرية: “بالاستدلال مع الأول ابن الشاكي اعترف بسرقة شفرة والده وكذلك بطاقة الموبي كاش وتحويل مبلغ إلى إحدى مكاتب الصرافة وأخذ المبلغ نقدا، وأفاد أن صديقه الذي تم ضبطه برفقته شريك معه في عملية السرقة، مشيرا إلى أنهما قاما باستئجار شاليه وصرف باقي المبلغ في شراء بعض الأغراض، وتمت إحالتهما إلى النيابة العام”.

مركز شرطة رأس إعبيدة يكشف تفاصيل ضبط شخص وصديقه قاما بسرقة شفرة الهاتف المحمول وبطاقة خدمات مصرفية من والده وسحب مبلغ… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الأحد، ٢١ يوليو ٢٠٢٤