ضبط شخص سوري الجنسية ضمن شبكة دولية لتهريب المهاجرين

أعلن جهاز دعم الاستقرار عن ضبط شخص سوري الجنسية وفد إلى ليبيا عبر مطار بنينا الدولي ببنغازي منذ سنتين ومقيم بمدينة طرابلس، قام بإنشاء تشكيل عصابي يمتهن الهجرة غير الشرعية.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بأن المقبوض عليه ضالع في عمليات تهريب تتم بدفع الراغب في الهجرة مبلغاً وقدره 4000 دولار أمريكي في مدينة دمشق السورية، وعند وصوله إلى مطار بنينا يتم نقله إلى مدينة غريان، ومن تم إلى منطقة سوق الجمعة – الحشان بمدينة طرابلس.

وبالاستدلال معه، اعترف المتهم بتعاونه مع شبكة دولية للتهريب، مكون من شخص يملك محلاً لتحويل الأموال بالعاصمة السورية دمشق، وشخص آخر مقيم بألمانيا مسؤول عن القوارب، أما الشخص المضبوط فمهمته توجيه قوارب المهاجرين عبر المتوسط.

كما تمكن جهاز دعم الاستقرار من ضبط 15 مهاجر غير شرعي ومعدات لتوجيه القوارب داخل منزل بمنطقة سوق الجمعة – الحشان.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهم رفقة المهاجرين غير القانونيين والمبرزات الجرمية إلى نيابة الهجرة غير الشرعية للتصرف.

يواصل #جهاز_دعم_الاستقرار جهوده لمكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية، حيث تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات من ضبط شخص… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الأربعاء، ٢ أكتوبر ٢٠٢٤