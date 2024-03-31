ضبط شخص قام بالاعتداء على عدّة مواطنين في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، أن “مركز شرطة العروبة”، تمكن من ضبط شخص قام بالإعتداء على أكثر من مواطن، وآخرها الإعتداء على أخيه بمستشفى الطارق بواسطة سلاح أبيض “طباق”.

وقالت المديرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية: قام شخص بالإعتداء على أخيه بمستشفى الطارق بواسطة سلاح أبيض، مما تسبب له بإصابات بليغة.

وبحسب المديرية، بالتحقيق مع المصاب، قال “إنه حصلت مشادة كلامية ومشاجرة بينه وبين أخيه، ليقوم بضربه بواسطة سلاح أبيض في يده اليمنى تسبب له بإصابة بليغة (20 غرزة) وكذلك قطع وتر بإصبعه”.

وقالت المديرية: تمكن أعضاء التحريات من ضبط المطلوب، وكان في حالة غير طبيعة، وتبين أنه يُدعى ع.ح.ت.من مواليد 1994، وبالتعميم عليه اتضح انه بتاريخ 2.11.2021 قام بالإعتداء على أحد المواطنين بالضرب قرب مستشفى الطارق وبتاريخ 19.8.2023 قام بالإعتداء على مواطن وضربه وتهديده وبتاريخ 21.9.2023 قام بالإعتداء على مواطن بالشتم والضرب.

وأضافت المديرية: اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وتمت إحالته إلى النيابة العامة.