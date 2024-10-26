ضبط شخص لقيامه بالاتجار في «المواد المخدرة»

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنه تمكن من القبض على تاجر مخدرات متلبسًا بحيازة شريط من الترامادول في عملية ملاحقة ناجحة.

وقال في بيان على فيسبوكن “نجح أعضاء تحريات مكتب رئيس الجهاز بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في القبض على المدعو “أ. م. م” (مواليد 1992) من سكان المساكن الجاهزة، وذلك بعد تلقي معلومات مصدرية خاصة حول نشاطه في الاتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة”.

وأضاف، “بناءً على هذه المعلومات، تم تكليف أعضاء التحريات بالتحقق من صحتها، حيث تم إعداد كمين لضبطه متلبسًا أثناء العملية، حيث قام المتهم بإطلاق النار على رجال المكافحة قبل تمكنه من الفرار، ومع ذلك، تم ضبط مركبته التي كانت تحتوي على عشرين شريطًا من مخدر الترامادول”.

و”تم إعداد محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة”.