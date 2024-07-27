ضبط شخص يبتزّ ممرضة ويهددها بنشر صورها!

أعلنت مديرية أمن بنغازي، أن “مركز شرطة القوارشة”، كشف تفاصيل ضبط شخص قام بالإعتداء على ممرضة بإحدى المستشفيات وابتزها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي”.

وقالت المديرية في بيان لها: “عُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات “بمركز شرطة القوارشة” من أحد أفراد الأمن بإحدى المستشفيات الواقعة بدائرة “إختصاص مركز شرطة القوارشة”، مفادها قيام شخص بالتهجم على إحدى الممرضات وتهديدها، على الفور تم انتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة ولكنهم لم يجدوا الشخص المطلوب”.

وأضاف البيان: “تم إستدعاء الممرضة وتقدمت بشكواها ضد الشخص المطلوب كونها كانت تربطه به علاقة منذ سنوات وأصبح يهددها بنشر صورها إن لم تخرج معه لممارسة الزنا، حيث تمكن أعضاء التحريات من إعداد كمين محكم له وضبطه والانتقال به إلى المركز”.

وتابع البيان: “بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ع.خ من مواليد 1987 ليبي الجنسية واعترف بمانُسب إليه وأفاد أنه يريد الزواج منها وبتفتيش هاتفه تم العثور على صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب لهما ، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وأحيل موقوفاً إلى النيابة العامة”.

مركز شرطة القوارشة يكشف تفاصيل ضبط شخص قام بالإعتداء على ممرضة بإحدى المستشفيات ويبتزها بنشر صورها عبر مواقع التواصل… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في السبت، ٢٧ يوليو ٢٠٢٤