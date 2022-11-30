ضبط شخص يسرق أغطية غرف تفتيش الصرف الصحي ويبيعها 20 دينار

قال المتحدث باسم شركة المياة والصرف الصحي محمد كريم إنّ الأجهزة الأمنية ضبطت شخصا قام بسرقة 18 غطاء لغرفة تفتيش تصريف المياه في الطرق ؛ويقوم ببيعها بمبلغ 20 دينار بينما تكلفتها تترواح من 400 إلى 900 دينار.

وأوضح كريم في تصريح صحفي أنّ غرق الطريق السريع وطرق عديدة بمدينة طرابلس، يرجع إلى تهالك البنية التحتية والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى ستينيات القرن الماضي، وارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وأضاف كريم أنّ المنطقة قد شهدت خلال اليومين الماضيين كمية كبير من الأمطار تعدت الـ 100 ملم في بعض المناطق وهو ما يتجاوز قدرة الشبكة على تصريف المياه.

وطالب كريم المسؤولين بدعم الشركة وموظفيها ومخاطبة جهات الاختصاص بشأن متابعة العقود المبرمة في السابق لاستحداث وتطوير البنية التحتية في ليبيا.

وأشار كريم إلى أنّهم حذروا في السابق من خطر سرقة أغطية غرف تصريف المياه عبر وسائل الاعلام المختلفة لمالها من تأثير كبير في عمل الشبكة.