ضبط شخص يعبث بأراضي متنازع عليها في الجنين ويبيعها بطريقة غير قانونية

تمكنت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط شخص قام بإزالة العلامات الموضوعة على أرض متنازع عليها في منطقة الجنين، ومن ثم تقسيمها وبيعها دون إذن قانوني.

وتم توقيف المتهم وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات.

هذه الواقعة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، للحفاظ على حقوق الملكية وحماية الأراضي من التعديات غير القانونية، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات على الأراضي، حيث تواجه بعض المناطق في طرابلس، مثل منطقة الجنين، مشاكل متكررة تتعلق بالتنازع على الأراضي والعقارات، ما يدفع البعض إلى استغلال الوضع وبيع أراضٍ متنازع عليها دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وتتعاون الأجهزة الأمنية مع النيابات المختصة لضبط المخالفين وضمان حفظ الحقوق القانونية لأصحاب الأراضي الحقيقية، بالإضافة إلى منع أي استغلال غير قانوني قد يؤدي إلى نزاعات أو خسائر للمواطنين.