ضبط طفل طعن شقيقته وعصابة تزوّر المستندات الرسمية!

تمكن جهاز دعم الاستقرار، من ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات رسمية.

وقال الجهاز في بيان له: “إن التشكيل العصابي يتكون من شخص ليبي الجنسية (37 عاماَ) وشخصين جزائريين (46 عاماً و31 عاماً) وسيدتين ليبيتين (43 عاماً و33 عاماً)”.

واكد الجهاز، “أن التشكيل العصابي يقوم باستخراج شهادات إقامة للأجانب وتزوير شهادات صحية لهم لغرض الكسب غير المشروع، حيث تعمل إحدى المضبوطات بالسجل المدني فيما يستخدم أحد المضبوطين مكتب خدمات يمتلكه لتسهيل عمليات التزوير”.

وقال الجهاز: “إن المقبوض عليهم اعترفوا بما نسب لهم واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم وأحيل المتهمون رفقة المبرزات الجرمية إلى النيابة المختصة للتصرف”.

تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار من ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات رسمية، مكون من شخص… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في السبت، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

ضبط طفل طعن شقيقته بآلة حادة بعد مشادة بينهما

في سياق متصل، تمكن مركز شرطة الكويفية، من “ضبط حدث من مواليد 2010 قام بطعن شقيقته عدة طعنات نقلت على إثرها إلى المستشفى”.

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان لها، “إن الواقعة تكشفت بعد ورود إشارة لاسلكية من غرفة العمليات الأمنية الرئيسية التابعة لمديرية أمن بنغازي إلى مركز شرطة الكويفية عن فتاة دخلت إلى العناية الفائقة بمستشفى الجلاء إثر طعنها عدة طعنات بآلة حادة”.

وأضاف البيان: “على الفور أصدر رئيس المركز تعليماته بإنتقال مناوب التحقيق وأعضاء التحريات إلى مستشفى الجلاء وبمتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات تم خروج المناوب وأعضاء التحريات إلى مستشفى الجلاء، وعند وصولهم والاستفسار عن الحالة الصحية للمجني عليها اتضح أن حالتها لا تسمح لسماع أقوالها وبالاستفسار عن حالتها من المسعفين، اتضح أن الجاني شقيق المجني عليها”.

وأفادت المجني عليها في أقوالها بعد إفاقتها، “أنها تعرضت للطعن من قبل شقيقها الصغير ثلاثة طعنات بواسطة سلاح أبيض وذلك لمشاجرة نشبت بينهما في المنزل”، وانتقل أعضاء التحريات وأحضروا شقيق المجني عليها والذي اعترف بما نُسب إليه وأحيل إلى النيابة العامة.

"مركز شرطة الكويفية" يتمكن من ضبط حدث من مواليد 2010 قام بطعن شقيقته عدة طعنات نقلت على إثرها إلى المستشفى…… بعد… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الأحد، ١٤ يوليو ٢٠٢٤