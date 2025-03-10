‏ضبط عامل يحمل مرضًا معديًا يبيع الخضروات والفواكه

‏في إطار توجيهات اللواء محمد عبد المجيد المبروك، مدير فرع الحرس البلدي بمدينة البيضاء، كثفت فرق التحريات يوم السبت جولاتها على المنشآت التجارية للتأكد من التزام العاملين بالإجراءات القانونية والصحية.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عامل وافد يعمل في بيع الخضروات والفواكه، تبين أنه لا يحمل أي أوراق ثبوتية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين أنه يحمل مرضًا معديًا.

وقد لوحظ أن العامل يقوم بتقطيع القرع (البكيوه) للزبائن، وأن يديه تحمل جروحاً، مما يشكل خطراً صحياً على المستهلكين.

وعليه، تم التحفظ على العامل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى الجهات المختصة.

وفي هذا الصدد، يهيب جهاز الحرس البلدي بالبيضاء بجميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي بائع خضروات لا يرتدي القفازات الواقية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

كما يدعو الجهاز الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي عامل يشتبه في حمله لمرض معدي.