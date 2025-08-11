ضبط عدة متورطين لقضايا مخدرات وأقراص مهلوسة في طرابلس

أعلن اللواء 444 قتال تمكن مفارزه من تنفيذ عمليات نوعية أفضت إلى ضبط عدد من المتورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة، في إطار جهود مكافحة الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

ووفق البيان، أوقفت مفارز الجيش الليبي المدعو (س،م،ش) بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة، فيما ضبط المدعو (م،ف،د) بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش، إضافة إلى توقيف المدعو (م،ص،ا) بنفس التهمة.

كما تمكنت القوات في إحدى مناطق طرابلس من إلقاء القبض على المدعوين (ز،م،م) و(ع،م،م) بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة.

وأوضح اللواء أن التحقيقات جارية مع الموقوفين، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه العمليات في ظل تنامي ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات في ليبيا، والتي أصبحت تشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وصحة الأجيال الجديدة.

ويؤكد اللواء 444 قتال أنه يمثل ركيزة أساسية في منظومة مكافحة هذه الجرائم، داعياً المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، بما يسهم في حماية الشباب من الوقوع في براثن هذه الآفة المدمرة.