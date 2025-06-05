محمد بن سلمان يصل منى.. احتياطات صحية وأمنية مشددة في يوم عرفة

في يوم عرفة، الركن الأعظم من مناسك الحج، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل عدد من حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشددة على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى الساعة الرابعة عصرًا، حفاظًا على سلامتهم.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الفرق الطبية مستمرة في رصد الحالات ومعالجتها ميدانيًا ضمن خطط الاستجابة الصحية لموسم الحج، داعية الحجاج إلى استخدام المظلات، الإكثار من شرب المياه، والالتزام الصارم بخطط التفويج لتقليل التعرض للحر.

في السياق ذاته، حثت وزارة الحج والعمرة الحجاج على البقاء داخل مخيماتهم في مشعر عرفات حتى ما بعد الظهر، في ظل أجواء شديدة الحرارة، وأكدت أهمية الالتزام بجداول التنقل الزمنية وخطط التفويج الرسمية، واستخدام وسائل النقل المعتمدة مثل الحافلات وقطار المشاعر، محذرة من أن المشي العشوائي يُعرض الحجاج للخطر ويعطل انسيابية الحركة.

وتزامنًا مع بدء توافد الحجيج إلى عرفات منذ فجر اليوم وحتى غروب الشمس، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط 39 مخالفًا حاولوا الدخول إلى مكة المكرمة دون تصاريح رسمية، من بينهم 7 وافدين و32 مواطنًا، قاموا بنقل 146 حاجًا مخالفًا.

وبحسب بيان للوزارة، صدرت بحق المخالفين عقوبات مشددة، شملت السجن، غرامات تصل إلى 100 ألف ريال، مصادرة المركبات، وترحيل الوافدين مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات بقيمة 20 ألف ريال على كل من حاول أداء الحج بدون تصريح.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة لمنع تكرار مأساة العام الماضي، حين توفي أكثر من 1300 حاج، معظمهم لم يحملوا تصاريح نظامية. وفي هذا الإطار، فعّلت وزارة الداخلية المنصة الرقمية الموحدة “تصريح”، التي تمكّن الجهات المعنية من إصدار التصاريح إلكترونيًا والتحقق منها عبر تطبيق “ميدان”.

في المقابل، أعلنت وزارة الحج والعمرة نجاح تصعيد أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة إلى مشعر منى استعدادًا للوقوف بعرفة، مؤكدة أن العمليات تمت بسلاسة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في منظومة الحج.

وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بأنظمة وتعليمات الحج، لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل إلى منى للإشراف على تنظيم حج هذا العام

وصل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، اليوم إلى مشعر منى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بهدف الإشراف المباشر على تنظيم حج هذا العام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن ولي العهد يتابع عن كثب توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمان.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المتواصلة للمملكة في تطوير منظومة الحج وتقديم أفضل التجهيزات لضيوف الرحمن.

📹 قوات أمن الحج تضبط (60) وافدًا من حاملي تأشيرات الزيارة لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج أثناء محاولتهم التسلل سيرًا على الأقدام عبر أحد الطرق الصحراوية المؤدية إلى مدينة مكة المكرمة.#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/clV7GYHIuO — الأمن العام (@security_gov) June 4, 2025