ليبيا تضبط عشرات المهاجرين.. جهود أمنية مكثفة لـ«تأمين الحدود»

أفاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الواحات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المنطقة، بإحباط محاولة تسلل 74 مهاجرًا غير شرعي داخل عمق الصحراء جنوب منطقة الواحات، كانوا على متن سيارتين قادمتين من الحدود التشادية.

وأوضح الجهاز أن العملية أسفرت عن ضبط 44 مهاجرًا من الجنسية التشادية و30 مهاجرًا من الجنسية السودانية، بعد دخولهم عبر منطقة منجم الكوري داخل الأراضي التشادية.

وأكد الجهاز أنه جرى نقل جميع المهاجرين إلى مركز إيواء الواحات، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم وفق التشريعات النافذة.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المبذولة لتأمين الحدود الجنوبية، وإحكام السيطرة على المسالك الصحراوية، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى في المنطقة.

وتشهد مناطق الجنوب الليبي جهودًا أمنية متواصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في ظل اتساع الحدود الصحراوية وصعوبة مراقبتها بشكل كامل، وتُعد منطقة الواحات من النقاط الحيوية التي تُستخدم في مسارات التهريب عبر الحدود، ما يدفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف عمليات الرصد والتنسيق لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين.

وتأتي هذه العمليات في إطار تشديد الرقابة على الحدود الجنوبية الليبية، التي تشكل أحد أبرز مسارات الهجرة غير الشرعية نحو الشمال، مع تصاعد الجهود الأمنية لمواجهة شبكات التهريب العابرة للحدود وتعزيز الاستقرار الأمني في المناطق الصحراوية.