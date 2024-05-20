ضبط عصابة اختطفت عمالة وطلبت فدية مالية في بنغازي

ضبطت مديرية أمن بنغازي، تشكيلا عصابيا مكونا من ثلاثة أشخاص من الجنسية البنغلادشية؛ لاختطافهم واحتجازهم عددا من الأشخاص من نفس الجنسية وابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وبحسب بيان من المديرية مفاده، فإن “أحد الأشخاص قدم شكوى لقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عن تعرض شخص من الجنسية البنجلادشية لعملية خطف أثناء رجوعه من مدينة البيضاء قاصداً مطار بنينا الدولي للعودة إلى بلاده”.

وأفاد الشاكي، “أنه في اتصال هاتفي مع ذويه أخبروه بأن شخصاً قام بالاتصال بهم وطلب فدية مبلغ وقدره 35.000 ألف دينار ليبي مقابل إطلاق سراح ابنهم”.

وبحسب البيان، “باشر أعضاء التحريات بالبحث والتحري عن الواقعة، والتي أسفرت عن التوصل لأحد الأشخاص محل سكنه بمنطقة بوعطني كان يتردد عليه الشخص المخطوف، فتم ضبطه”.

وأفاد المضبوط، “أنه وبرفقته شخصين آخرين، قاموا باحتجاز أعداد كبيرة من الأشخاص من الجنسية البنجلاديشة بمنزل بمنطقة بوعطني لابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية وتحويلها لحساب بدولة بنجلاديش مقابل اطلاق سراحهم”.