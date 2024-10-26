ضبط عصابة تمتهن تهريب العملات الأجنبية والسبائك في مصراتة

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من الإطاحة بتشكيل عصابي متخصص في تهريب العملات الأجنبية والمعادن الثمينة خارج الأراضي الليبية.

وقالت الوزارة في بيان على فيسبوك، “جاءت هذه العملية بناءً على تعليمات صادرة عن المحامي العام بمصراتة، حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط أحد أفراد العصابة وبحوزته مبلغ يقارب 14 مليون دولار، بالإضافة إلى عدة سبائك فضية كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة نقل”.

وأضافت الوزارة، “اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة”.