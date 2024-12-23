ضبط عصابة لترويج المخدرات في طرابلس

في إطار الجهود المستمرة لرصد وتتبع مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن أعضاء التحري والقبض بمكتب تحريات القره بوللي، وبإشراف مباشر من رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص يقومون بجلب وترويج المخدرات من المنطقة الغربية إلى مدينة طرابلس.

وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “تم ضبط العصابة في حالة تلبس وبحوزتهم كمية كبيرة من مادة يشتبه في كونها مخدر الحشيش، تقدر بحوالي 90 كيلو وربع، وhتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، وتمت إحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات لاستكمال التحقيقات”.