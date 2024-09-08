ضبط عصابة لتزوير الإقامات للعمالة الوافدة 

تمكن جهاز البحث الجنائي، من ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السودانية يتزعمه ليبي، يمتهنون تزوير الإجراءات الرسمية الليبية للجالية السودانية.

وقال جهاز البحث الجنائي، في بيان: “أحال رئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية/ بنغازي أحد الأشخاص من الجنسية السودانية لجهاز البحث الجنائي لكونه تقدم بطلب الحصول على تأشيرة خروج نهائي واتضح بأن إجراءاته لا تحمل ختم نقل الشرعية إضافة إلى أن ختم المالية والإقامة غير صحيحة وملصق الإقامة عبارة عن اسكنر”.

وأضاف البيان: “على الفور باشرت المحققون بإدارة مكافحة التزييف والتزوير في جهاز البحث الجنائي التحقيق مع الشخص المحال فأعتبر أن الإجراءات التي تقدم بها مزورة كما أعترف على الشخص الذي زور له تلك الإجراءات وهو شخص سوداني أخر تمكن أعضاء التحريات من ضبطه، وبالتحقيق مع السوداني الثاني اعترف على شخصين اثنين أخرين هما أيضا من الجنسية السودانية فتم أيضا ضبطهم”.

وقال: “بالتوسع في التحقيقات مع المقبوض عليهم تبين أنهم يعملون مع شخص ليبي يزور لهم الإجراءات الرسمية الليبية بمقابل مبلغ مالي قدرة “750” دينار ليبي يحصلون هم “السوادين ” على جزء منه (150) دينار مقابل جلب اشخاص راغبين في تزوير أي إجراء من الجالية السودانية في مدينة بنغازي”.

وتابع البيان: “بالقبض على الليبي المعترف عليه وخلال الاستدلال معه اعترف بقيامة بعمليات التزوير بمقابل مادي كما أعترف أنه يستخدم اختام ليبية رسمية مزورة تحصل عليها من شخص في مدينة الزاوية مقابل مبلغ مالي قدره “1500” دينار، وعليه تم ضبط جميع تلك الأختام وارفاقها بالمحضر الذي تم إعداده وكذلك إعداد محضر هجرة غير شرعية للسودانيين المضبوطين وإحالتهم جميعا للنيابة العامة”.