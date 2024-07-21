 ضبط عصابة لتهريب السلاح عبر حدود ليبيا ودول الجوار

أعلن “اللواء 128 المعزز”، “القبض على عصابة إجرامية متخصصة في نقل وتهريب السلاح عبر الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار”.

وقال اللواء في بيان له: “بعد عمليات التحري والمراقبة التي امتدت لعدة أيام، تمكنت “السرية 77 المقاتلة التابعة للواء 128 المعزز”، من مداهمة والقبض على عصابة إجرامية متخصصة في نقل وتهريب السلاح عبر الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار، والبالغ عددهم اثنا عشر فرداً من الجنسيات السودانية والتشادية، في منطقة تمسة بالجنوب الليبي، وقد تمت مصادرة كامل الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم”.

وأضاف البيان: “إن العملية جاءت إيماناً منا بدور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن وسلامة تراب الوطن والمواطن، وتأكيداً على التزامنا تجاه هذا الدور، وتنفيذاً لتعليمات خليفة حفتر، بشأن بسط الأمن والاستقرار بالجنوب الليبي، وتأمين حدود الوطن ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها”.

إيماناً منا بدور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن وسلامة تراب الوطن والمواطن، وتأكيداً على التزامنا تجاه هذا الدور،… تم النشر بواسطة ‏اللواء 128 المعزز‏ في السبت، ٢٠ يوليو ٢٠٢٤