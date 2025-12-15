ضبط عصابة لتهريب «المخدرات» في الزنتان

تحركت سلطة التحقيق للدعوى العمومية ضد تشكيل عصابي متورط في الاتجار بالمؤثرات العقلية.

وتمكنت فرق الغرفة العمليات المشتركة التابعة للسلطة العامة من ضبط خمسة متهمين متلبسين بحيازة مليونين ومئة وتسعين ألفاً وسبعمائة وخمسين قرصاً من مادة بريجابالين المؤثرة على العقل.

وأجرت نيابة الزنتان الابتدائية تحقيقاً أسفر عن ثبوت انخراط هؤلاء المتهمين في تنسيق عصابي متخصص في تهريب المادة بهدف الاتجار بها.

وبناءً على النتائج، أمر المحقق بحبس المتهمين المقبوض عليهم احتياطياً، كما وجه بأوامر لضبط وإحضار بقية أفراد التشكيل العصابي لمواصلة التحقيق معهم.

وتعتبر مادة بريجابالين من المؤثرات العقلية المصنفة ضمن المخدرات الخاضعة للرقابة الصارمة، ويُحظر الاتجار بها خارج الأطر الطبية.

وتعد هذه العملية مؤشراً على تصاعد نشاطات التهريب المنظمة لمثل هذه المواد في المنطقة، وتبرز الدور الحيوي للسلطات الأمنية والنيابية في مكافحة شبكات المخدرات وحماية المجتمع من الانعكاسات السلبية لهذه المواد على الصحة العامة والنظام العام.

وتاريخياً، شهدت ليبيا خلال السنوات الماضية عدة عمليات ضبط كبيرة للمخدرات والمؤثرات العقلية، مما يعكس استمرار تحدي مكافحة الاتجار غير المشروع بهذه المواد رغم الصعوبات الأمنية واللوجستية.