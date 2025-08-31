ضبط عملية سرقة آثار في سوق الخميس وتوقيف المتهمين

تمكنت فرق فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار – فرع المرقب، وبالتنسيق مع مراقبة آثار لبدة، من كشف وإحباط عملية سرقة آثار بمنطقة سوق الخميس (قوقاس).

وأسفرت العملية عن ضبط عدد من القطع الأثرية التي تم نقلها بواسطة شاحنة إلى إحدى الاستراحات في منطقة العمامرة، حيث تم توقيف المتهمين وإحالتهم إلى نيابة النظام العام بمدينة الخمس لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

واكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية استمرار جهودها الحثيثة في حماية التراث الثقافي الليبي، وتعزيز أمن المواقع الأثرية، بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على الهوية الحضارية والتاريخية للبلاد.