ضبط فرد من تشكيل عصابي احتجز مدير شركة واستولى على مبالغ مالية

أعلنت مديرية أمن طرابلس، “ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي احتجز مدير إحدى الشركات التجارية، واستولى من داخل الشركة على مبلغ 151 ألف دينار، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر وساعة يد وهاتف نقال بدائرة مركز شرطة زاوية الدهماني”.

وبحسب المديرية، “تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي بعد جمع التحريات من ضبط أحد المتهمين حيث تعرف عليه المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم الذي أحيل إلى مركز شرطة زاوية الدهماني”.

في السياق، أعلنت مديرية أمن طرابلس أن “أعضاء التحري بمركز شرطة حي الأندلس تمكنوا من ضبط مطلوب في واقعة نصب على مواطن في مبلغ مالي قيمته 69 ألف دينار. واتخذت بشأنه الإجراءات القانونية قبل إحالته للنيابة”.