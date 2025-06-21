ضبط فنانة معروفة في الكويت بحوزتها مواد محظورة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، توقيف المواطنة الكويتية الفنانة المشهورة شجون الهاجري بتهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وذلك خلال عملية نفذها قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” واطلعت عليه “عين ليبيا”، أن العملية جاءت استنادًا إلى معلومات مؤكدة تفيد بحيازة المتهمة مواد محظورة. وأضاف البيان أن الجهات الأمنية ضبطت بحوزتها كميات من مادة الماريجوانا، الكوكايين، وعددًا من المؤثرات العقلية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ورغم أن البيان لم يذكر اسم المتهمة صراحة، اكتفى بالإشارة إلى “مواطنة” تم توقيفها، إلا أن صورة أرفقتها الوزارة مع الإعلان أظهرت امرأة مقيدة اليدين، جالسة على الأرض، وترتدي ملابس بسيطة (تيشيرت أبيض وبنطال رمادي)، ما دفع عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ترجيح أنها تعود للفنانة الكويتية شجون الهاجري.

وقد أثارت الصورة المرفقة جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها كثيرون شكلاً من أشكال التشهير، خاصة في ظل غياب حكم قضائي نهائي بحق المتهمة. في المقابل، دعا آخرون إلى التعامل مع الواقعة بحذر ومراعاة خصوصية المتهمة كونها شخصية عامة، مطالبين بضرورة احترام القوانين التي تضمن قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي بات.

وتزامنت الواقعة مع نشاط فني ملحوظ للفنانة شجون الهاجري، التي شاركت مؤخرًا في مسرحية “صنع في الكويت”، والتي أُعيد عرضها هذا العام بعد نجاحها في الموسم الماضي.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الفنانة أو من يمثلها قانونيًا بشأن الواقعة أو ما ورد في بيان وزارة الداخلية.