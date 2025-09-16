ضبط قوارب ومتهمين.. النيابة العامة تواصل جهودها بمكافحة الجريمة وتهريب المهاجرين

واصلت النيابة العامة استجابتها القضائية في مواجهة الجريمة المنظمة، مع اتخاذ تدابير فعالة لمنع الجريمة البحرية ومكافحة تهريب المهاجرين.

نظرت نيابة غرب مصراتة الابتدائية بلاغاً مقدمًا من مأمور إدارة المهام الخاصة تضمن معلومات عن مجموعة إجرامية تدير محلًا لصناعة مركبات بحرية تستخدم في تهريب المهاجرين.

وبناءً على ذلك، أذنت النيابة العامة بإجراء تفتيش تم خلاله ضبط ستة قوارب، والقبض على عشرة أشخاص يعملون في صناعة هذه القوارب.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين قاموا بصناعة 12 قاربًا، شهدوا إبحار سبعة منها باتجاه شمال البحر المتوسط.

وفي سياق الإجراءات، وجهت النيابة بإحضار ثلاثة متهمين آخرين يديرون النشاط، وأمرت بإرسال المقبوض عليهم للتحقيق معهم.