القبض على «مهرب مخدرات» في البيضاء

تمكن مكتب الاستدلال المركزي والدوريات الصحراوية بالتعاون مع سرية الشرطة العسكرية بالبيضاء من القبض على شخص أثناء محاولته تهريب 15 كيلوغراماً من مخدر الحشيش إلى مدينة بنغازي.

وجاءت العملية بعد متابعة دقيقة استمرت أربعة أيام، عقب ضبط المتهم في وقت سابق بحوزته 200 غرام من المخدرات كانت قادمة من مدينة طبرق.

ونصب فريق العمل كميناً محكماً على الطريق الصحراوي الغربي، أسفر عن ضبطه أثناء محاولة تهريب الشحنة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل السلطات المختصة التحقيق في القضية.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية الليبية المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أسفر التعاون بين مختلف الجهات الأمنية عن العديد من الضبطيات الناجحة التي تسهم في الحد من انتشار هذه المواد الخطرة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات.

وتشكل ظاهرة تهريب المخدرات في ليبيا تهديداً للأمن العام وللشباب، وتستهدف الأجهزة الأمنية التفكيك الكامل لشبكات التهريب عبر المنافذ الصحراوية، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية لضمان ضبطية فعّالة وفرض القانون.

