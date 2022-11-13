ضبط كمية من الحشيش والهيروين قرب حدود تونس والجزائر

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأحد، عن ضبط كمية من مخدر الحشيش والهيروين بالقرب من الحدود مع تونس والجزائر.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بأن ذلك يأتي ضمن جهوده في مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتمكن مكتب نالوت وفي عملية أمنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش تبلغ 76 كيلوغراماً و 2 كيلوغرام من مادة يشتبه في كونها مخدر الهيروين، حيث تمت العملية الأمنية في مثلث سانية يعقوب بالقرب من الحدود مع تونس والجزائر، كما تمت مطاردة شخصين مشتبه بهما إلى أن دخلا الأراضي التونسية.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت المضبوطات إلى النيابة العامة للتصرف.