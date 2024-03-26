ضبط كمية من حبوب الهلوسة على الحدود مع تونس

أعلن جهاز حرس الحدود، عن ضبط كمية من حبوب الهلوسة نوع “اريكا” على الحدود الليبية التونسية.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بأنه في إطار تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين الحدود والحد من ظاهرة التهريب، تمكنت الدوريات الصحراوية التابعة للقاطع الأمني الحدودي غدامس بالتعاون مع القوة المساندة بالجهاز من خلال تسيير دوريات صحراوية لتمشيط المنطقة الممتدة من قرور المناشي إلى منطقة القلعة الواقعة على الحدود الليبية التونسية من العثور على كمية من حبوب الهلوسة تُقدر بحوالي 178 ألف قرص مخبأة بإحدى الأودية ومعدة للتهريب.

وتم التحفظ على الكميه بمقر القاطع حتى يتم تسليمها إلى الجهات المختصة.