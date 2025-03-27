ضبط «لحوم فاسدة» في عدة بلديات والتحقيق مع القائمين عليها

أجرت النيابة العامة، “إلحاقاً بالتدابير الرامية إلى ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “تولّت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، مهمة الإشراف على أعمال منسوبي جهاز الحرس البلدي؛ ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وخبراء الإصحاح البيئي عند انتقالهم إلى محال تسويق السلع الغذائية؛ وتوزيع اللحوم في بلديات: البيضاء؛ والمرج؛ وسوسة؛ وشحات؛ فأسفر الانتقال عن ضبط مئات الأصناف من السلع الغذائية منتهية الصلاحية؛ وإثبات تسويق مئات الكيلو جرامات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك”.

ووفق البيان، “فانتهت سلطة التحقيق إلى قفل المحال التي لم تتوافر على الاشتراطات المعتمدة؛ ووجَّهت مأموري الضبط القضائي بمباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة مئة وثلاثة وعشرين من القائمين على تلكم المحال”.