ضبط لص سرق مقر سلة الخير بمنطقة الصابري

ضبط مركز شرطة الصابري، بمديرية أمن بنغازي، شخصا قام بسرقة مقر سلة الخير بمنطقة الصابري، وكان في حالة غير طبيعية وبحوزته سلاح ناري.

وذكر مكتب الإعلام الأمني، أمس على صفحته الرسمية، أنه بعد ورود معلومات عن أحد المطلوبين لدى المركز على ذمة عدة وقائع منها سرقة مقر سلة الخير، وتعديه على أحد المواطنين وهو في حالة سكر ظاهر وتهديده بواسطة سلاح ناري، أصدر رئيس المركز تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

يشار إلى أنه تم خروج أعضاء التحريات لجمع المعلومات عن الشخص المطلوب، وتم إعداد كمين محكم له وضبطه في حالة سُكر ظاهر، وضبط بحوزته سلاح ناري نوع مسدس.

وبين المكتب أن المتهم يُدعى ز.ف.ع من مواليد 2001 واعترف بما نُسب إليه وأحيل موقوفاً إلى النيابة العامة.