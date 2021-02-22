ضبط مئات الآلاف من الدولارات المزورة مُرسلة من السعودية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، عن ضبط خزنة حديدية تحتوي على مبلغ 370 ألف دولار أمريكي مزورا، تم شحنها من السعودية باتجاه العاصمة الليبية طرابلس، موضحة أن الخزنة المغلفة بكرتونة ورقية كانت بحوزة شخصين.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأنه في إطار التعاون بين قسم البحث الجنائي بمديرية أمن غريان، وجهاز المباحث الجنائية فرع الجبل بمدينة غريان تم ضبط كل من المدعو “أ م ر” والمدعو “م ر ع” لحيازتهما خزنة حديدية بها مبلغ مالي 370 ألف دولار، وذلك حسب الضبط والعد والتحريز، أثناء ضبطهما بمحل خاص باستخراج ونسخ المفاتيح، وذلك لأجل فتح الخزنة الحديدة موضوع الواقعة.

وأشارت الوزارة إلى التحقيق مع المتهمين “بخصوص تداول وحيازة العملة لكونها مزورة”.

هذا وتم إحالة المتهمين والأوراق النقدية المضبوطة للنيابة العامة بتاريخ 22 فبراير الجاري وذلك من حيث الاختصاص.

في إطار التعاون ما بين كلاً من قسم البحث الجنائي بمديرية أمن غريان، وجهاز المباحث الجنائية فرع الجبل بمدينة غريان. تم… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الاثنين، ٢٢ فبراير ٢٠٢١