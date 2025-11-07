ضبط مهاجرين دخلوا ليبيا بطرق «غير شرعية» في الواحات

نفذ جهاز البحث الجنائي فرع الواحات، بتوجيهات اللواء أحمد الشامخ، عمليتين أمنيّتين جنوب مدينة جالو، أسفرتا عن ضبط تسعة أشخاص دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، بالتنسيق مع بوابة 2020 التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأوضحت الجهات الأمنية أن العملية الأولى أسفرت عن توقيف مركبة من نوع “مازدا” زرقاء اللون على متنها ستة أشخاص من الجنسية التشادية، يحملون بطاقات حصر تعود لأشخاص آخرين من الجنسية السودانية. وأظهرت التحريات أن الوثائق المزيفة لا تخصهم، وأنهم دخلوا البلاد دون أي إثباتات رسمية بتسهيل من سائق المركبة.

وفي اليوم التالي، تم ضبط مركبة أخرى من نوع “تندرا” موديل 2006، يقودها مواطن ليبي برفقة ثلاثة أشخاص من الجنسية المصرية، دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية.

وأشار جهاز البحث الجنائي فرع الواحات إلى أن العملية تمت باحترافية عالية، شملت استدلال جميع الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، قبل إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.