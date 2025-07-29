ضبط متعدين على أرض شركة «الأمان» في تاجوراء وإحالتهم للنيابة

تنفيذًا لتعليمات نيابة شرق طرابلس الابتدائية بشأن وقف التعديات على الممتلكات العامة والخاصة، نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الثلاثاء، مهمة أمنية في بلدية تاجوراء أسفرت عن إيقاف أعمال تعدٍ على أرض مملوكة لشركة الأمان لصناعة الإطارات.

وشملت التعديات أعمال تجريف للتربة وقطع أشجار دون الحصول على تصاريح قانونية، حيث تم ضبط عدد من الأشخاص داخل الموقع أثناء تنفيذ تلك الأعمال.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، وتم تحرير محضر رسمي، كما تم إحالة المقبوض عليهم مع كافة الأوراق المتعلقة بالقضية إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في إطار حرص السلطات على تحقيق العدالة وسيادة القانون.