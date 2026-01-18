ضبط متهمين بـ«الاتجار بالمخدرات» في الجفرة

أعلن فرع جهاز البحث الجنائي في الجفرة عن ضبط متهمين بالاتجار في المخدرات بمدينة سوكنة، عقب عملية أمنية نُفذت بإذن من النيابة العامة.

وأوضح الجهاز أن معلومات وردت بشأن قيام أحد الأشخاص بترويج أقراص مخدرة من نوع ترامادول ولاريكا، ليتم نصب كمين أسفر عن القبض على أحد شركائه المطلوب لدى نيابة سرت، فيما تواصلت الملاحقة للمتهم الرئيسي القادم من سبها.

وأضاف البيان أن مجموعة العمل المكلفة بالتحري تمكنت من ضبط المتهمين متلبسين داخل منزل بحي المطار في سوكنة، وعُثر بحوزتهم على 133 قرص ترامادول، وأقراص لاريكا، إضافة إلى كمية من مادة الحشيش.

وأكد الجهاز أن التحقيقات لا تزال جارية تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وتشهد البلاد منذ سنوات انتشارًا متزايدًا لظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى.

وتصنف أقراص ترامادول ولاريكا ضمن العقاقير الطبية التي يُساء استخدامها كمخدرات، ما ارتبط بارتفاع معدلات الإدمان في المنطقة.

