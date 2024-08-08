ضبط متهم بارتكاب 38 جناية خلال عامين  

أعلن مكتب النائب العام، ضبط متهم في 38 جناية خلال عامين، منها جرائم سطو مسلح وحيازة مخدرات.

وقال المكتب في بيان، “إن مأموري جهاز المباحث الجنائية تمكنوا من ضبط متهم ارتكب خلال سنتيْن 38 جناية حرابة اقترنت إحداها بجريمة قتل، إضافة إلى جرائم سطو مسلح وسرقة بالإكراه وحيازة مخدرات”.

وأضاف البيان أن “سلطة التحقيق حركت الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم لردِّ انحرافه”.