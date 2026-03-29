ضبط متهم بالاتجار بالمخدرات في طرابلس بحوزته مئات الأقراص

أعلنت إدارة العلاقات والتعاون الدولي في جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن فرق التحري والقبض التابعة لإدارة العمليات والتنسيق نجحت في توقيف شخص يحمل الجنسية الليبية، للاشتباه في تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في منطقة رأس حسن داخل مدينة طرابلس.

وجاءت عملية التوقيف عقب تنفيذ متابعة ميدانية وتحريات دقيقة قادت إلى تحديد موقع المشتبه به، حيث جرى ضبطه متلبساً وبحوزته كمية من الأقراص بلغ عددها 587 قرصاً، يُشتبه في كونها من المؤثرات العقلية، من بينها أقراص ترامادول وروج، إضافة إلى قطعة يُرجح أنها من مخدر الحشيش.

وأكدت الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، قبل إحالته إلى نيابة مكافحة المخدرات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها الأجهزة المختصة في مكافحة انتشار المخدرات وتعقب المتورطين في ترويجها، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بهذه الآفة وتأثيراتها على المجتمع، ما يدفع الجهات المعنية إلى تكثيف عمليات الرصد والتحري للحد من هذه الأنشطة غير القانونية.