«البحث الجنائي» يتصدى لعملية نصب واسعة خلال التسجيل لموسم الحج

ضبطت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي متهماً ادعى قدرته على تسجيل المواطنين ضمن قوائم الحج لعام 2025 مقابل مبالغ مالية، قبل أن تكشف التحريات عدم صلته بالجهة المختصة.

وأفادت المصادر بأن الإدارة أحالت شكوى مقدمة من سبعة مواطنين ضد المتهم، بعد أن ادعى عمله بالهيئة العامة للحج ووعدهم بإدراج أسمائهم ضمن قوائم الحجاج مقابل مبالغ مالية بلغت إجماليها 27,750 دينارًا ليبيًا.

وأكدت التحقيقات أن المتهم لا يتبع الهيئة العامة للحج، واعترف خلال الاستدلالات بحصوله على المبالغ المالية لصالحه الشخصي دون امتلاكه أي صلاحية أو قدرة على تسجيل الأسماء.

وأفاد المتهم بوجود قرابة تربطه بأحد المسؤولين داخل الهيئة، وأنه كان يعتزم استغلال هذه الصلة لمحاولة إدراج أسماء المشتكين، دون أن ينجح في ذلك.

وعلى ضوء نتائج التحقيقات، جرى ضبط المتهم وإيداعه، وأحيل محضر الواقعة إلى إدارة التحقيقات والاستيفاء تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.