ضبط متهم بترويج أقراص الهلوسة في طرابلس

في إطار العمل على مكافحة الإتجار بالمخدرات والترويج لها، تمكن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع غرب طرابلس، من ضبط شخص يقوم بترويج أقراص الهلوسة بمنطقة غوط الشعال.

وقالت الفرع في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، الأربعاء، “تم ضبط شخص افريقي الجنسية, يقوم بترويج أقراص الهلوسة بمنطقة غوط الشعال وبحوزته ( 56 قرصا ) من نوع لاريكا, وأيضاً قطعتين من مادة يشتبه في كونها من مخدر الحشيش”.

وأضاف البيان,”بالاستدلال مع الشخص,اعترف بما نسب إليه واتخذت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص واحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات”.

في سياق متصل، داهم عناصر جهاز مكافحة المخدرات فرع طبرق منزلا استخدمه صاحبه كمخزن للخمور في منطقة باب الزيتون.

وضبط العناصر 576 زجاجة «بيرة» من مختلف الأنواع، ونحو 224 زجاجة «ويسكي»، حسب بيان الفرع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى اتخاذ عناصر الفرع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.