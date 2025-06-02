ضبط متهم بجريمة قتل في تاجوراء واستمرار الجهود الميدانية لتعزيز أمن العاصمة

تمكّن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي التابع لمديرية أمن تاجوراء من إلقاء القبض على المدعو “و.ع.م.ال”، المقيم بمنطقة تاجوراء، والمطلوب لدى مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن القره بوللي، على خلفية تورطه في جريمة قتل راح ضحيتها شخصان، وقعت في نطاق اختصاص المديرية المذكورة.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وفي سياق متصل، تواصل دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تنفيذ مهامها الميدانية داخل العاصمة طرابلس، لاسيما في مناطق التماس، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون.