ضبط متهم بـ«النصب والاحتيال المالي» في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن مكتب البحث الجنائي تمكن من ضبط متهم في قضية نصب واحتيال مالي، بعد تورطه في الاستيلاء على مبلغ مالي كبير من أحد المواطنين عبر تحويلات مصرفية بطرق وصفت بالاحتيالية، وذلك ضمن نطاق مركز شرطة الأوسط.

وأوضحت المديرية أن عمليات الاستدلال مع المتهم أظهرت اعترافه بارتكاب الواقعة، كما تبين ضلوعه في قضية نصب أخرى مسجلة لدى مركز شرطة عين زارة.

وأضافت أن المتهم أرجع ارتكاب هذه الأفعال إلى تراكم ديون مالية عليه، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى مركز شرطة الأوسط، الذي بدوره أحاله إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية في طرابلس جهودها في مكافحة الجرائم المرتبطة بالمركبات، حيث نفذ قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمكتب البحث الجنائي عدداً من الضبطيات والاسترجاعات.

وتمكن أعضاء التحري بتاريخ 16 مايو 2026 من ضبط مركبة نوع تويوتا أفالون ذهبية اللون مطلوبة على خلفية واقعة إشهار سلاح وتهديد تعود إلى يناير الماضي ضمن نطاق مركز شرطة غوط الشعال، مع إحالتها وسائقها إلى الجهة المختصة.

وفي اليوم ذاته، جرى ضبط مركبة نوع مازدا بيضاء اللون مطلوبة في حادث سير يعود إلى عام 2019 ضمن اختصاص قسم مرور حي الأندلس، مع إحالة المركبة وسائقها إلى جهة الاختصاص.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بتاريخ 6 مايو 2026 من استرجاع مركبة نوع كيا سورينتو بيضاء اللون تعرضت للسرقة في أواخر أبريل الماضي ضمن نطاق مركز شرطة الفرناج، حيث أُحيلت المركبة مع محضر الاستدلال إلى الجهة المختصة.

وفي إطار منفصل، ضبطت دوريات قسم شرطة النجدة مركبة نوع كيا تحمل لوحات مزورة، وتبين بعد الاستدلال أنها غير مسجلة رسمياً، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحقها وأحيلت إلى جهة الاختصاص.

كما نفذت شرطة النجدة حملة أمنية موسعة خلال 24 ساعة أسفرت عن ضبط 160 دراجة آلية، شملت دراجات دون لوحات معدنية وأخرى يقودها أجانب أو غير مستوفية للإجراءات القانونية.

وأكدت مديرية أمن طرابلس استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفات وتعقب المركبات المطلوبة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات واستكمال الإجراءات القانونية لتفادي المساءلة وحجز المركبات.