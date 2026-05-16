ضبط متهم بـ«جريمة قتل» تعود إلى عام 2011

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط متهم في واقعة قتل تعود إلى عام 2011، وذلك بعد سنوات من المتابعة والتحريات الأمنية، في إطار جهود ملاحقة المطلوبين للعدالة وتعزيز الأمن العام.

وفي سياق متصل، تمكن أعضاء قسم مباحث المرور من ضبط دراجة نارية مطلوبة على خلفية تورطها في حادث مروري تسبب في إصابات، وذلك عقب فرار السائق من موقع الحادث.

وأوضحت المديرية أن المركبة كانت مطلوبة لدى قسم مرور طرابلس المركز، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة السائق إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الأطر القانونية المعمول بها.

كما سجلت مباحث المرور ضبط مركبة أخرى مطلوبة على خلفية حادث مروري تسبب في أضرار، بعد فرار السائق من موقع الحادث، حيث تبين أنها مطلوبة لدى قسم مرور سوق الجمعة، وتمت إحالتها والسائق إلى الجهات المختصة.

وفي واقعة منفصلة، تمكنت دوريات مباحث المرور من ضبط مركبة تقوم بنقل لحوم دواجن بطريقة غير مطابقة للاشتراطات الصحية، إذ جرى نقلها دون وسائل تبريد أو حفظ مناسبة، ما يشكل خطرًا على سلامة المستهلكين.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، وإحالة الضبطيات إلى الجهات المختصة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مديرية أمن طرابلس لتعزيز الأمن المروري والصحي، وملاحقة المخالفات والجرائم، وضبط المركبات غير القانونية، إضافة إلى متابعة القضايا الجنائية القديمة والمتراكمة.

هذا وتكثف الأجهزة الأمنية في طرابلس خلال الفترة الأخيرة من حملات المتابعة والتحري، التي تستهدف المطلوبين في قضايا جنائية ومرورية، إلى جانب تشديد الرقابة على نقل المواد الغذائية، في إطار حماية الأمن العام وسلامة المواطنين وتعزيز تطبيق القانون.