ضبط متهم بـ«سرقة منزل» في طرابلس.. استرجاع 29 ألف دينار

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط متهم في واقعة سرقة منزل بمنطقة غوط الشعال، إلى جانب استرجاع جزء كبير من المبلغ المسروق، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الجريمة وحماية ممتلكات المواطنين.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة غوط الشعال تلقى بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بتعرض منزله للسرقة باستخدام الكسر، وذلك بتاريخ 28 أبريل 2026 أثناء غيابه، حيث تم الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 33 ألف دينار ليبي.

وباشرت الجهات الأمنية، ممثلة في أعضاء التحري بالمركز ومكتب البحث الجنائي، إجراءات جمع المعلومات والتحري، ما أسفر عن ضبط المتهم في وقت وجيز من قبل إحدى دوريات البحث الجنائي.

وبحسب المديرية، تم استرجاع مبلغ مالي قدره 29 ألفاً و250 ديناراً ليبياً من إجمالي المبلغ المسروق، قبل استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهم، وإحالته رفقة المضبوطات إلى مركز شرطة غوط الشعال تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس استمرار جهودها في حماية المواطنين وممتلكاتهم، داعية إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لحفظ الأموال والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه.

وفي سياق متصل، تمكنت دوريات شرطة النجدة في طرابلس من ضبط مركبتين في واقعتين منفصلتين تتعلقان بمخالفات جنائية وصحية.

وأوضحت المديرية أن دورية متجولة استوقفت مركبة نوع رينو باللون الأزرق للاشتباه بها، حيث عُثر بداخلها على أربعة براميل تحتوي على زيت نباتي مستعمل، وتم تسليم المركبة وسائقها إلى جهاز الحرس البلدي – مكتب حي الأندلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تمكنت دورية متمركزة بجزيرة أبوهريدة من استيقاف مركبة نوع هونداي سوناتا باللون الرصاصي، وبالاستعلام عنها عبر المنظومة الأمنية، تبين أنها مسروقة ومبلّغ عنها لدى مركز شرطة سوق الجمعة، حيث جرى تسليمها وسائقها إلى المركز المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.