إحباط عملية «احتيال رقمي» بـ49 ألف دينار عبر واتساب

تمكّن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية، من كشف وإحباط عملية احتيال مالي رقمي عبر تطبيق “واتساب”، تتعلق بالاتجار الوهمي بالعملات الرقمية المشفّرة (USDT)، بعد الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 49 ألف دينار ليبي من مواطن يحمل الأحرف (م.ف.م).

وباشرت الفرق الفنية المختصة عمليات تتبّع وتحري رقمي، أسفرت عن تحديد هوية المتهم (ع.س.ا) وضبطه عقب مواجهته بالأدلة الرقمية الدامغة، قبل أن تتم إحالته إلى نيابة النظام العام لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضح الجهاز أن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية، والتصدي لأساليب الاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين عبر منصات التواصل والتطبيقات الرقمية، خصوصاً تلك المرتبطة بالعملات المشفّرة.

هذا وتشهد ليبيا خلال الفترة الأخيرة تنامياً في جرائم الاحتيال الإلكتروني، لا سيما عبر تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم استدراج الضحايا عبر وعود استثمارية زائفة في العملات الرقمية.

وتعمل الأجهزة الأمنية والرقابية على تعزيز قدراتها التقنية في مجال التتبع الرقمي ومكافحة غسل الأموال، للحد من هذه الأنشطة غير القانونية وحماية التعاملات المالية.