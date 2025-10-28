ضبط متورطين بقضايا متنوعة في طرابلس

نفّذ مركز شرطة الأوسط بطرابلس، ضمن المهام الأمنية الموكلة له، عمليات ضبط لمجموعة من الأشخاص المطلوبين في قضايا مختلفة تقدّم بها المواطنون، وفق ما أفادت به مديرية أمن طرابلس يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025.

وتمكن أعضاء التحري بالمركز من ضبط مطلوب على خلفية بلاغ بتهمة التهديد والاعتداء بالضرب، وضبط متهم آخر في واقعة تتعلق بالتعرض لحيازة عقار، بالإضافة إلى التعامل مع بلاغات شملت قضايا سب وتهديد، وواقعة نصب تعرضت لها مواطنة، وأخرى تتعلق بخيانة أمانة، إضافة إلى واقعة ابتزاز وبلاغ عن إتلاف أموال الغير.

وجمع أعضاء التحري الاستدلالات اللازمة بشأن هذه القضايا، ما أسفر عن ضبط المتورطين جميعًا وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق كل قضية.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عزمها على صون حقوق المواطنين وفرض سيادة القانون، وتعزيز أمن واستقرار العاصمة من خلال هذا العمل الميداني.