ضبط متورطين في جرائم خطف وسرقة بـ«ملايين الدنانير»

شهدت العاصمة طرابلس، خلال الساعات الماضية، تسجيل عدة وقائع أمنية متفرقة، تنوّعت بين سرقات داخل نطاق الأسرة، وجرائم اختطاف، وضبط مواد مخدرة، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمديرية أمن طرابلس في ملاحقة الجريمة وتعزيز الاستقرار.

وسجّل مركز شرطة غوط الشعال واقعة سرقة غير مألوفة، بعدما أقدم شخص على سرقة زوج شقيقته، مستغلًا علاقة القرابة والثقة العائلية، حيث تلقّى المركز بلاغًا من مواطن أفاد بتعرّض منزله للسرقة، واختفاء مبلغ مالي قدره 20.155 دينارًا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خروج زوجة المشتكي لزيارة منزل والدها، وعند عودتها لاحظت كسر قفل المخزن داخل المنزل، وباشرت وحدة التحري بالمركز أعمال البحث وجمع المعلومات، التي قادت إلى الاشتباه في شقيق الزوجة بمشاركة أحد أصدقائه.

وبضبط المشتبه به الأول، عُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 1000 دينار، وجرى تحريزه على ذمة القضية، وخلال الاستدلال، حاول المتهم تضليل التحقيق بادعاء تعرّضه لعملية خطف وإجباره على سرقة صهره، قبل أن تُحال القضية إلى مكتب البحث الجنائي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل وجوده في منزل والديه وأخذ مفاتيح شقيقته، ودخل منزلها لاحقًا، وسرق مبلغ 150 دينارًا في المرة الأولى، ثم عاد لسرقة ستة آلاف دينار من المخزن، وسلم جزءًا من المبلغ إلى أحد أصدقائه على سبيل الأمانة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص بعد استكمال إجراءات الاستدلال.

وفي سياق أمني متصل، أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط متورطين في جريمة خطف وسرقة بالإكراه، بلغت قيمتها 4.5 مليون دينار، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، ضمن استمرار التحقيقات والمتابعات الأمنية.

وفي إطار جهود مكافحة المخدرات، تمكّنت دورية تابعة لشرطة النجدة، متمركزة عند الجسر الحديدي سابقًا، من استيقاف مركبة يقودها وافد أجنبي، وبالاشتباه به وتفتيش المركبة، عُثر بحوزته على مواد يُشتبه في كونها مخدرة من نوع ترامادول، وجرى تسليمه مع المركبة والمضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما تلقّى مركز شرطة بوسليم بلاغًا من أحد المواطنين أفاد بتعرّضه للاختطاف والتهديد من قبل مجموعة أشخاص، حيث حضر ثلاثة أشخاص إلى منزل المشتكي بحثًا عن شقيقه، وعند إبلاغهم بعدم وجوده، أقدموا على اختطافه واقتياده داخل مركبتهم لعدة ساعات، وتهديده بواسطة سلاح ناري.

وأسفرت التحريات المكثفة بالمركز عن ضبط أحد المتورطين في الواقعة، وبعد الاستدلال معه، جرت إحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.