ضبط متورطين في «سرقات وخروقات مرورية» بالعاصمة طرابلس

نجح مركز شرطة الهضبة التابع لمديرية أمن طرابلس في إحباط عمليتي سرقة منفصلتين، بعد ضبط المتورطين واستعادة المسروقات، في إطار جهود أمنية متواصلة لمكافحة الجريمة وحماية ممتلكات المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية بأن الواقعة الأولى بدأت بتلقي بلاغ من مواطن حول تعرض مركبتين من نوع أفيكو ساحبة للسرقة، إحداهما بيضاء والأخرى حمراء، حيث استهدف الجناة نضيدتين تقدر قيمتهما الإجمالية بنحو ألف دينار.

وباشرت فرق التحري بالمركز أعمال البحث وجمع المعلومات فور تلقي البلاغ، وأسفرت الجهود عن تحديد مكان المسروقات وضبط المتهم في اليوم نفسه، مع استرجاع المضبوطات، قبل إحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي واقعة ثانية، تلقى مركز شرطة الهضبة بلاغًا آخر يفيد بسرقة أسطوانتين كبيرتين من أحد المنازل في منطقة خلة الفرجان.

وبمتابعة التحريات، جرى العثور على المسروقات داخل منزل مجاور قيد الإنشاء، وضبط ثلاثة وافدين أجانب بحوزتهم المسروقات.

وبعد استدعائهم إلى المركز والاستدلال معهم، أقروا بارتكاب واقعة السرقة، وأحيلوا إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وفي سياق أمني متصل، وضمن مهام المتابعة الميدانية، ضبطت دوريات شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس مركبتين مخالفتين للبيانات المسجلة بالمنظومة الأمنية.

وأوضحت المصادر أن دورية متمركزة بجزيرة الدريبي استوقفت مركبة من نوع نيسان نافارا بيضاء اللون، تعود لجهة عامة، حيث أظهر الاستعلام برقم الهيكل أنها مسجلة باسم مواطن، وعلى إثر ذلك جرى تسليم المركبة وسائقها إلى قسم مباحث المرور المختص.

كما تمكنت دورية أخرى متمركزة بجزيرة الغيران من استيقاف ساحبة من نوع ميتشي بيشي بيضاء اللون، تحمل على متنها مركبة من نوع هونداي H1 بيضاء اللون.

وبالتحقق من بيانات المركبة المحمولة عبر رقم اللوحة، تبين أنها تعود لمركبة أخرى من نوع مازدا، بينما أظهر الاستعلام برقم الهيكل أن المركبة غير مدرجة بالمنظومة، ليجري تسليم المركبة وسائقها إلى قسم مباحث المرور من حيث الاختصاص.

وتعكس هذه العمليات الأمنية مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمراكز الشرطة ودوريات النجدة بمديرية أمن طرابلس، ودورها في التصدي لمختلف أشكال الجريمة وتعزيز سيادة القانون.