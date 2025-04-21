ضبط محاولات تهريب «وقود ومواد وسلع» عبر منفذ رأس اجدير

تمكنت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، خلال عمليات التفتيش والتدقيق الأمني بمنفذ رأس اجدير البري، من “ضبط كميات من الوقود وعدد من السلع والمواد المختلفة كانت مخبأة داخل مركبات، في محاولة لتهريبها عبر المنفذ”.

وبحسب الإدارة، “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، وإحالتها إلى الجهات المختصة”.

وتأتي هذه الجهود “في إطار المهام الموكلة للإدارة في مكافحة التهريب بكافة أشكاله، وتعزيز الأمن في المنافذ الحدودية”.

وفي وقت سابق، تمكن أعضاء إدارة إنفاذ القانون من “ضبط مركبتين آليتين محملتين بكميات من المواد والسلع المعدة للتهريب إلى دولة تونس”.

وبحسب الإدارة، “كانت المركبتان قد خرجتا من منطقة القرية الشعبية الواقعة في رأس اجدير، وعلى الفور تم رصدهما وتعقبهما، حيث جرى إيقافهما وضبط حمولتهما، كما تم حجز كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة”.

وأكدت الإدارة أن “منطقة القرية الشعبية تخضع لرقابة أمنية مشددة على مدار الساعة، ولن يتم التهاون مع أي محاولات لخرق القانون أو تهريب السلع والمواد عبر الحدود، مشددة على أن الجهات الأمنية ستواصل عملها بكل حزم لضمان أمن واستقرار المنطقة والتصدي لكافة الأنشطة غير المشروعة”.