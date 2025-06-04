ضبط محتال نسخ بيانات بطاقات مصرفية وسرق مدخرات مواطنين في طرابلس

أعلن مركز شرطة الأوسط في طرابلس عن تمكنه من ضبط شخص تورط في عملية احتيال مصرفي منظمة، قام خلالها بنسخ بيانات بطاقات مصرفية وسحب أموال أصحابها دون علمهم، مستخدمًا تقنيات إلكترونية متطورة.

وجاء الكشف عن هذه الجريمة عقب بلاغات تلقاها المركز بشأن سحوبات مالية مشبوهة تمت عبر إحدى محلات الصرافة.

وتمكن فريق التحري من رصد المتهم متلبسًا أثناء استخدام بطاقة مصرفية لتنفيذ عدة سحوبات بأرقام سرية مختلفة، ليُضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار ليبي وبطاقتان مصرفيتان.

وخلال التحقيق، أقر المتهم بحيازته لجهاز يُعرف باسم “سليندر”، اشتراه عبر الإنترنت واستلمه من خلال شركة شحن دولية، ويُستخدم الجهاز في نسخ بيانات البطاقات المصرفية دون علم أصحابها.

واعترف بأنه كان يستغل عمله في إحدى الصيدليات لتمرير بطاقات الزبائن على الجهاز، ثم ينسخ البيانات على بطاقات أخرى لتنفيذ عمليات السحب لاحقًا.

وتوسعت التحقيقات لتشمل مقر سكن المتهم، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية أدوات الجريمة، بينها الجهاز الإلكتروني المستخدم، وجهاز حاسوب محمول، وعدد من البطاقات الممغنطة المعدة للاستنساخ، بالإضافة إلى بطاقات مصرفية حقيقية تعود لمواطنين تعرضوا للاحتيال.

وبحسب التحقيقات الأولية، تمكن المتهم من الوصول إلى بيانات 8 حسابات مصرفية مختلفة، وأجرى منها عمليات سحب متكررة من مصارف محلية.

وتم إحالة القضية إلى جهاز المباحث الجنائية المختص بجرائم تقنية المعلومات لمواصلة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهته، دعا مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس المواطنين إلى توخي الحذر عند استخدام بطاقاتهم المصرفية، وعدم السماح بتمريرها بعيدًا عن أعينهم، مؤكدًا على ضرورة مراجعة الحسابات بانتظام والإبلاغ فورًا عن أي حركة مالية غير معتادة.