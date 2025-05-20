إيقاف شخص لتعديه على أرض مغلقة وبيعها في منطقة الجنين

توجهت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الثلاثاء، إلى منطقة الجنين لتفقد قطعة أرض سبق إغلاقها بناءً على تعليمات نيابة شرق طرابلس، كونها محل نزاع قانوني بين عدة أطراف، وذلك لحين الفصل القضائي في النزاع.

وفي مخالفة واضحة لتلك التعليمات، أقدم أحد الأشخاص على إزالة العلامات الموضوعة على الأرض، وقام بتقسيمها وبيعها دون وجه حق، ما يُعد تعدياً على قرارات قضائية وانتهاكاً للقانون.

وتمكنت الإدارة من ضبط المخالف، وأعادت إقفال الأرض، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، حيث تم توقيفه وتحويله إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.